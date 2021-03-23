Edirne yaşlı nüfus oranının yüksek olduğu kentler arasında

Edirne'de yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 15,5 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu Edirne Bölge Müdürlüğü "İstatistiklerle yaşlılar" bültenini yayımladı.

Buna göre Edirne'de yaşlı nüfus 63 bin 117 kişi olup, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı yüzde 15,5 oldu. Edirne yaşlı nüfus oranı ile 81 il arasında 10. sırada yer aldı.

Yaşlı nüfus oranının en yüksek olduğu ilçe Meriç olduğu görüldü. Meriç'i Enez, Lalapaşa, Havsa, Süloğlu, Uzunköprü, İpsala, Keşan ve Merkez ilçeleri takip etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci