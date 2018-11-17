Edirne Yağlı Tohumlar Kooperatifi Olağan Kongresi'nde başkanlığa yeniden Şafak Kırbiç seçildi.

Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen kongrede konuşan Kırbiç, kooperatifin bir kalkınma aracı olduğunu söyledi.

Kooperatifçiliğin temel ilkelerinden birinin ortağın kooperatife güven duyması olduğunu vurgulayan Kırbiç, "Kooperatif insanların bireysel olarak temin etmekte zorluk çektiği çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak ve üretmiş oldukları ürünlerini pazarlamak için güçlerini birleştirerek bir araya getirdikleri dayanışma aracıdır. Kooperatif olarak her zaman üreticilerimizin yanındayız." dedi.

Edirne'nin Türkiye'deki önemli ayçiçeği üretim merkezlerinden olduğunu belirten Kırbiç, şunları kaydetti:

"Ayçiçeğinin ülkemiz ve bölgemiz ekonomisindeki yeri bugün oldukça önem arz etmektedir. Üretimin her geçen gün artırılmasında Trakya Birlik'in ve bağlı kooperatiflerin katkıları önemli noktadadır. Kooperatif ortaklarının kooperatife sahip çıkması hem ortaklar hem kooperatifimiz için önemlidir. 2018 yılı kampanya döneminde kooperatif olarak 19 bin 109 ton ayçiçeği, 210 ton buğday, 23 ton arpa, 659 ton mısır mübaya edildi ve çiftçilerimize ürün bedelleri eksiksiz ödendi. Yeni ana sözleşme ile birlikte bundan sonra karlılık kavramı daha fazla önem kazanmıştır. Tarım satış kooperatifleri ve birliklerin zararları artık eskiden olduğu gibi devlet tarafından finanse edilmemektedir. Bu yüzden bu gibi kurumlar bundan sonra verimli ve karlı olmak zorundadır."

Kongrede sarı liste ile yarışan İsmail Keskin ise, ayçiçeği üreticilerinin sorunlarına çözüm bulmak için çaba harcadığını söyledi.



Edirne Yağlı Tohumlar Kooperatifinin son yıllarda düşüş yaşadığını savunan Keskin, "Üreticilerimizin katkıları ile ortak sorunların çözümü için çaba harcayacağız. Yağlı tohumlar ayçiçeği üreticisinin umudu olacak. Kooperatifimiz 48 kooperatif içinde, ayçiçeği alımında, gübre ve yem satışında ilk 3 kooperatif içinde hizmet veren en büyük kooperatiflerden biridir. Ancak 2012-2017 yılları arasında bir ve ikinci sırada seyrederken son 2 yılda altıncı olduğu bu yıl daha da geri sıralarda yer alacağı öngörülmekte. Biz değişim için varız. Kooperatife küsen ortak olmayın istiyoruz.Tüm ortakları temsil etmek ayrım yapmamak için buradayız." şeklinde konuştu.

Kongrede başkanlık için yapılan seçimde 957 üye oy kullandı.

Kırbiç yeşil listede 557, İsmail Keskin ise sarı listede 385 oy alırken, 15 oy geçersiz sayıldı.

Yeni yönetim kurulunda, Kırbiç ile Mehmet Bülbül, Erdoğan Ere, Sedat Dallı, Ahmet Özgan ve Aygün Çanta yer aldı.