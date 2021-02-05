Edirne ve Tekirdağ'da yoğun sis etkili oluyor
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Edirne ve Tekirdağ'da yoğun sis etkili oluyor

05.02.2021 09:03 | Son Güncelleme: 05.02.2021 09:06
Edirne ve Tekirdağ'da yoğun sis etkili oluyor

Edirne ve Tekirdağ'da yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne ve Tekirdağ'da yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne'de sabah etkisini artıran sis nedeniyle sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı. Görüş mesafesi de yer yer 30 metreye kadar düştü.

Kentin simgelerinden Selimiye Camisi sislerin arasında kaldı. Tunca ve Meriç köprüleri de siste güzel görüntüler oluşturdu.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda sürücüleri uyarıyor.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri, hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleye doğru dağılmasının beklendiğini bildirdi.

Öte yandan, Tekirdağ'ın Hayrabolu içesinde de yoğun sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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