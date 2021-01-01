Edirne ve Tekirdağ'da 'yeni yıl'da kısıtlama uygulaması
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Edirne ve Tekirdağ'da 'yeni yıl'da kısıtlama uygulaması

01.01.2021 03:36 | Son Güncelleme: 01.01.2021 03:40
Edirne ve Tekirdağ'da 'yeni yıl'da kısıtlama uygulaması

YURT genelinde yeni yılda kısıtlama ile giren Edirne ve Tekirdağ'da da polis ekipleri sokaklarda yaya ve araçlarıyla trafikte bulunan vatandaşlara kimlik kontrolü ve izin belgesi sorgulaması yaptı.

YURT genelinde yeni yılda kısıtlama ile giren Edirne ve Tekirdağ'da da polis ekipleri sokaklarda yaya ve araçlarıyla trafikte bulunan vatandaşlara kimlik kontrolü ve izin belgesi sorgulaması yaptı. Ekipler, izin belgesi olmayanlara 3 bin 150 TL ceza uyguladı.

Yurt genelinde, yeni yılda 3 gün uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması ile birlikte Edirne'de de saatlerin 21.00 göstermesiyle birlikte polis ekipleri Bankalar Kavşağında araçlarıyla ve yaya yürüyenleri durdurup kimlik kontrolü ve izin belgesi kontrolü yaptı. İzin belgesi olanların gitmesine izin verilirken, belgesi olmayanlara ise 3 bin 150 TL ceza uygulaması yapılarak gitmelerine izin verildi. Kentte yeni yılda cadde ve sokakların boş olduğu görülürken saatler 00.00 gösterdiğinde ise çok sayıda vatandaş yeni yıl sevincini havaya ateş ederek kutladı. Ekipler silah atılan noktalara giderek ateş edenleri tespit etmek için çalışma başlattı.Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ise polis ekipleri kısıtlama nedeniyle boş cadde ve sokaklarda görevli polisler uygulama yaptı.  Atatürk Meydanı ve Cumhuriyet Meydanında tek tek araçları durduran polis ekipleri vatandaşa izin belgesi olup olmadığını sordu.


- Tekirdağ
Edirne ve Tekirdağ'da 'yeni yıl'da kısıtlama uygulaması
Edirne ve Tekirdağ'da 'yeni yıl'da kısıtlama uygulaması
Edirne ve Tekirdağ'da 'yeni yıl'da kısıtlama uygulaması
Edirne ve Tekirdağ'da 'yeni yıl'da kısıtlama uygulaması
Edirne ve Tekirdağ'da 'yeni yıl'da kısıtlama uygulaması
Edirne ve Tekirdağ'da 'yeni yıl'da kısıtlama uygulaması
Edirne ve Tekirdağ'da 'yeni yıl'da kısıtlama uygulaması
Edirne ve Tekirdağ'da 'yeni yıl'da kısıtlama uygulaması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Can ZERAY

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