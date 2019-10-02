Edirne ve tekirdağ'da 'yaya geçidi nöbeti' - tekirdağ

02.10.2019 23:08

Edirne ve Tekirdağ'da 'yaya geçidi nöbeti'

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca ilan edilen 'Yaya öncelikli trafik yılı' kapsamında, yurt geneliyle eş zamanlı olarak Edirne ve Tekirdağ'da 'yaya geçidi nöbeti' farkındalık etkinliği düzenlendi.

Ülke genelindeki yaya geçitlerinde gerçekleştirilen 'yaya nöbeti' kapsamında, Edirne'nin de ana yollarında bulunan yaya geçitlerinde farkındalık etkinliği yapıldı. Etkinliğe katılan Vali Ekrem Canalp, öğrencilerle birlikte trafikte yaya önceliği konusuna mesajların yazılı olduğu dövizlerle yaya geçidinden geçti. Edirneli sürücülerin trafik kurallarına uyma konusunda çok başarılı ve sağduyulu olduğunu belirten Vali Canalp, Memnuniyetle ifade etmek isterim ki Edirne'miz, bu kurallara uymaya en elverişli, en iyi uyan illerden şu anda. Şahsen gözlemleme imkanım da bulunuyor. Çok az uymayan sürücümüz olsa da onlarda da bir süre sonra bu farkındalık tuttu. Şu anda genel olarak söyleyebiliriz ki Edirne'nin zaten trafiğe saygılı olan insanları, İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılmış olan bu uygulamaya da şu anda uyuyorlar ve yayaları gördükleri zaman eğer yaya öncelikli bir yaya geçidinin önünde bulunuyorlarsa araçlarını durdurup, yayalara öncelik veriyorlar. Yayalar geçtikten sonra da kendi otomobilleriyle geçiyorlar. Kendim şahsen de gözlemleri mi yapıyorum. Bundan dolayı da tüm Edirnelilere teşekkür etmek istiyorum dedi.

Yaklaşık 2 saat süren 'yaya geçidi nöbeti' kapsamında trafik polisleri de sürücüleri konu hakkında bilgilendirerek, farkındalık çalışmasına katıldı.

TEKIRDAĞ'DA VALİ YILDIRIM DA KATILDI

Tekirdağ'daki etkinlik merkez Süleymanpaşa ilçesi Cumhuriyet Meydanı ışıklı kavşakta Vali Aziz Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Mehmet Erduğan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Osman Kılıç ve öğrencilerin katılımıyla yapıldı. Ellerinde uyarı dövizler bulunan çocuklarla, sohbet eden protokol üyeleri, yeni uygulamaya konulan kanunla ilgili sürücülere broşür vererek bilgilendirme yaptı.

Vali Aziz Yıldırım, Karayollarında, kanunda geçiş öncelikle yayaya verilmiştir. Sürücülerimiz trafik kurallarına mutlaka uymaları gerekir çünkü trafik kuralları denenerek, uzun süre içinde tespit edilmiş ve insanımızın hem malını hemde canını korumaya dönük olarak ortaya konulan kurallardır. Kurallara uyduğumuz da ciddi anlamda kazanımlar oluyor dedi.

Daha sonra yaya geçidinde durdurulan sürücülere, öğrencilerle birlikte yaya önceliği ve geçiş üstünleri hakkında bilgilendirme yapıp broşür verdi.

Kaynak: DHA