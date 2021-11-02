Edirne ve Tekirdağ'da vaka sayıları arttı, Kırklareli'de düştü - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne ve Tekirdağ'da vaka sayıları arttı, Kırklareli'de düştü

Demirören Haber Ajansı / Gurbet Gökçe - Haberler | Güncel
Edirne ve Tekirdağ'da vaka sayıları arttı, Kırklareli'de düştü

SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vaka tablosuna göre, Trakya illerinde vaka sayıları Edirne ve Tekirdağ'da arttı, Kırklareli'de düştü.

KIRKLARELİ (DHA) - SAĞLIK Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı koronavirüs vaka tablosuna göre, Trakya illerinde vaka sayıları Edirne ve Tekirdağ'da arttı, Kırklareli'de düştü. Vaka artışında Edirne 3'üncü Tekirdağ ise 6'ncı sırada yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 16-22 Ekim tarihleri arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Covid-19 vaka sayılarını açıkladı. Tabloya göre, Trakya'da vaka sayıları Edirne ve Tekirdağ'da arttı, Kırklareli'de ise düşüş gösterdi. Daha önce açıklanan tabloda, Edirne'nin  100 binde 137,58 olan vaka sayısı 178,04'e, Tekirdağ'ın 190,65 olan vaka sayısı 219,69'a yükseldi. Kırklareli'nin 215,07 olan vaka sayısı ise 212,59'a düştü.?Tabloya göre Türkiye genelinde vaka artışlarında Edirne 3'üncü, Tekirdağ ise 6'ncı sırada yer aldı.


Demirören Haber Ajansı / Gurbet Gökçe - Son Dakika Haberleri
Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca, illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

 Son Dakika: Bu kentlerden birindeyseniz dikkat! İşte vaka sayısı en çok artan 10 ilimiz

Son Dakika: Bu kentlerden birindeyseniz dikkat! İşte vaka sayısı en çok artan 10 ilimiz

 Karısını 'Kıskançlık yapıyordu' diyerek sokak ortasında 4 yerinden bıçakladı

Karısını "Kıskançlık yapıyordu" diyerek sokak ortasında 4 yerinden bıçakladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title