Edirne ve Tekirdağ'da sis etkili oluyor

Edirne ve Tekirdağ'da sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne ve Tekirdağ'da sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne'de sabah saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ana arterlerde kısıtlama izni olan sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Kentin simge eseri Selimiye Camisi siste gözden kayboldu. Sis dolayısıyla tarihi eserlerde güzel görüntüler oluştu.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra kalkmasını bekliyor.

Tekirdağ'da da sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı