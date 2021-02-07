Edirne ve Tekirdağ'da sis etkili oluyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Edirne ve Tekirdağ'da sis etkili oluyor

07.02.2021 10:29 | Son Güncelleme: 07.02.2021 10:32
Edirne ve Tekirdağ'da sis etkili oluyor

Edirne ve Tekirdağ'da sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne ve Tekirdağ'da sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne'de sabah saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 30 metreye düştü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ana arterlerde kısıtlama izni olan sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Kentin simge eseri Selimiye Camisi siste gözden kayboldu. Sis dolayısıyla tarihi eserlerde güzel görüntüler oluştu.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava sıcaklığının 8 derece ölçüldüğü kentte sisin öğleden sonra kalkmasını bekliyor.

Tekirdağ'da da sis etkili oldu. Görüş mesafesinin yer yer 40 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özcan Özel Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Çiğdem Karaaslan Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Feyza Aktan Barış Manço Özcan Deniz Bülent Serttaş
Spor Cenk Tosun Hakan Kutlu Serdar Aziz Ünal Karaman Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Derbi Körfez Kadıköy Kocaeli
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne ve Tekirdağ'da sis etkili oluyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.2.2021 10:32:29. #1.14#
title