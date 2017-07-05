Edirne ve Tekirdağ'da Özel Harekatlı narkotik uygulaması



EDİRNE ve Tekirdağ'da Özel Harekat polislerinin de katıldığı narkotik uygulamasında, araçlarda ve şüpheli kişiler üzerinde arama yapıldı.



Edirne'de Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, Barutluk, Şükrüpaşa, Nişancıpaşa ve Çavuşbey Mahalleleri'nde uygulama noktası kurdu. Gelen araçlar durdurularak tek tek aranırken, sürücüler ise Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi. Sabit noktalardaki uygulamaların ardından yaya olarak mahalleyi dolaşan polis ekipleri, kahvehaneler ve işyerinde de kişilerin üzerlerinde arama yaptı. 8 ekip ve 68 personelin katıldığı uygulamada herhangi bir suç unsursuna rastlanmadı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Güvenlik, Terörle Mücadele ve Özel Harekat Şubesi ekipleri de uygulamaya destek verdi.



TEKİRDAĞ'DA DA UYGULAMA



Tekirdağ'daki uygulama ise özellikle Romanların yaşadığı Aydoğdu, Çınarlı ve Yavuz mahallelerindeki ayrı noktalarda yapıldı. Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele, Narko timler, Kom ve Asayiş ekiplerinin de destek verdiği uygulamada, araçlar durdurularak arama yapıldı. 40 polisin katıldığı aramalarda sokaklarda şüpheli gördüğü vatandaşların üstleri aranarak Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirildi. Uygulamada bazı adreslerde uyuşturucu madde, ruhsatsız tüfek ele geçirilirken, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde de umuma açık alanlarda uygulamayı sürdürdü.