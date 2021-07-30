Edirne ve Tekirdağ'da ormanlara giriş 1 ay süreyle yasaklandı

EDİRNE ve Tekirdağ valilikleri, ormanlara girişlerin 1 ay süreyle yasaklandığını açıkladı.

EDİRNE ve Tekirdağ valilikleri, ormanlara girişlerin 1 ay süreyle yasaklandığını açıkladı.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, son günlerde ülke genelinde orman yangınları yaşanması ve yüksek risk taşıyan meteorolojik şartların varlığı nedeniyle orman yangınları ile mücadele konusunda ilave tedbirlerin alınmasına gerek duyulduğu belirtilerek, "30 Temmuz - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında Edirne il sınırları içerisinde tüm ormanlık alanlara girilmesi yasaktır. Orman üretiminde çalışanlar, tarım-hayvancılık-arıcılık vb. zirai faaliyetler de bulunanlar bu yasaktan muaftır. Ruhsatlı veya kontrollü girilenler ormanlık alanlardaki mesire alanlarına giriş yasaktır. Edirne ili mülki hudutları içerisinde her türlü anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden toplanan dalların yakılması yasaktır. Ormanlara yakın tesisler ile sanayi kuruluşları, muhtemel yangınlara karşı gerekli önlemleri alacaktır. İhtiyaç görülmesi halinde İlçe Kaymakamları tarafından da kendi ilçelerine özgü ek tedbirler alınacaktır. Karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır" denildi.Tekirdağ Valiliği de orman yangınlarıyla mücadele kapsamında 30 Temmuz - 31 Ağustos 2021 tarihleri arasında ormanlara girişlerin yasaklandığını açıkladı. Açıklamada, "Tekirdağ il sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak yasaktır. Vatandaşlar yalnızca kendilerine ayrılan izinli piknik alanlarından gerekli önlemleri alarak yararlanabileceklerdir. Köyler, mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyle mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Orman alanı civarındaki tesisler ile sanayi kuruluşları; ormanı etkileyebilecek yangınlara karşı gerekli önlemleri alacaktır. Belediyeler, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini (dozer, loder, kepçe) hazır bulunduracaklardır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gurbet Gökçe