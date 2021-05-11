Edirne ve Tekirdağ'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi
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Edirne ve Tekirdağ'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi

Edirne ve Tekirdağ'da İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları protesto edildi
Anadolu Ajansı / İlker Gürel - Haberler | Güncel

Edirne ve Tekirdağ'da İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Edirne ve Tekirdağ'da İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırıları protesto edildi.

Edirne'nin Keşan ilçesinde İki Minareli Çarşı Camisi önünde toplanan çeşitli sivil toplum örgütlerine üye bir grup, "Katil İsrail" ve "Mescid-i Aksa onurumuzdur" sloganları attı.

Burada grup adına basın açıklamasını okuyan Gürsel Debreli, İsrail'in Filistinlilere hayat hakkı tanımadığını söyledi.

Filistin'de savunmasız kadınlara ve çocuklara ateş açıldığını vurgulayan Debreli, "Filistin'deki Müslümanlar başta olmak üzere, önlerindeki her şeyi yakıp yıkmak istiyorlar. Ancak biz Müslümanlar bunlara inşallah müsaade etmeyeceğiz. Yahudilerin en büyük silahı ekonomi. Bu paraya teslim olmamamız onların canını acıtır. Bu anlamda elimizden geleni yapalım." dedi.

Ardından Filistinliler için dua edildi.

Tekirdağ

Çorlu ilçesinde Atatürk Meydanı'nda toplanan sivil toplum örgütlerine üye bir grup, "Kahrolsun İsrail" ve "Müslümanlar kardeştir" dövizleri taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar attı.

Basın açıklamasının ardından İsrail bayrakları yakan grup, Filistinliler için dua etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

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