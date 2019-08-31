31.08.2019 00:16

Edirne ve Tekirdağ'da fener alayı yürüyüşü

EDİRNE ve Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Fener Alayı yürüyüşü yapıldı. Edirne Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen yürüyüşe çok sayıda vatandaş katıldı. Fener alayına katılanlar ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk resimleriyle Talatpaşa Caddesi'nden, Atatürk Anıtına yürüdü. Yürüyüşte meşale yakan grup, Selimiye meydanına geldiğinde havai fişek gösterileri gerçekleştirildi. Törende konuşan Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, "97 yıl 4 gün önce 26 Ağustos'da başlayan Büyük Taarruz sadece ve sadece bütün Dünya savaş tarihinde eşi benzeri görülmemiş şekilde 5'inci günde hedefine ulaştı. "diye konuştu. Etkinlik Atatürk Anıtı'nda Belediye Bandosu eşliğinde söylenen İzmir Marşı ile son buldu.

TEKİRDAĞ'DA ASKERİ BANDO KONSER VERDİ

Tekirdağ'da 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları nedeniyle kentte, fener alayı yürüyüşü, askeri bando konseri ve mehteran ekibi yürüyüş yaptı. Tekirdağ'da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen fener alayına katılanlar ellerinde Türk bayrakları ile Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü önünden Sahil Dolgu Alanı'na yürüdü. Burada 5'nci Kolordu Bando ekibi tarafından vatandaşları konser verdi. Öte yandan Tekirdağ Valiliği'nce de kentteki bir otelde resepsiyon düzenlendi. Resepsiyona, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Kaynak: DHA