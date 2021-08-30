EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA 30 AĞUSTOS ETKİNLİĞİNDE FENER ALAYI VE KONSER DÜZENLENDİ
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EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA 30 AĞUSTOS ETKİNLİĞİNDE FENER ALAYI VE KONSER DÜZENLENDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

EDİRNE ve Tekirdağ'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri nedeniyle fener alayı yürüyüşleri gerçekleştirilirken, Çorlu'da konser düzenlendi.

EDİRNE ve Tekirdağ'da, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri nedeniyle fener alayı yürüyüşleri gerçekleştirilirken, Çorlu'da konser düzenlendi.

Edirne'de 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlikleri kapsamında Edirne Valiliği tarafından resepsiyon verildi. Valilik bahçesinde gerçekleştirilen resepsiyonda Vali Ekrem Canalp misafirleri eşi Dr. Ayten Canalp ile birlikte karşıladı. Resepsiyon sonrası, Edirne Belediye Başkanlığı tarafından fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi. Yürüyüşe çok sayıda vatandaş katılırken, büyük Türk bayrağı ve Atatürk resmi taşındı. Talatpaşa Caddesi boyunca gerçekleştirilen yürüyüş kent merkezindeki Atatürk anıtında son buldu. Saygı duruşu ve İstiklal marşının okunduğu anıtta konuşan Belediye Başkanı Recep Gürkan, 99 yıl önce bir toprağın kaderinin, bir milletin geleceğinin çizildiğini belirtti. Gürkan'ın konuşmasının ardından tören alanında Belediye Bandosu eşliğinde marşlar söylendi.

TEKİRDAĞ'DA KONVOY YAPILDI, TEKNELER TÜRK BAYRAKLARIYLA SÜSLENDİ

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde ise 30 Ağustos Zafer Bayramı coşkusu fener alayı ile devam etti. Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında Türk Bayrakları ile süslenen tekneler de denize açılarak konvoy yaptı. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sahil dolgu alanında düzenlenen fener alayı yürüyüşüne yüzlerce vatandaş katıldı. Yelken Kulübü önünden başlayan yürüyüşe Süleymanpaşa Belediyesi mehteran takımı da eşlik etti. Yürüyüşe AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel ve Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya ve çok sayıda vatandaş katıldı. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi üyeleri de Türk Bayraklarıyla süsledikleri tekneleriyle Marmara Denizi'nde konvoy yaparak, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutladı.

ÇORLU'DA ALEYNA TİLKİ KONSERİ

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde ise 30 Ağustos etkinlikleri kapsamında Aleyna Tilki konseri düzenlendi. Konserde Tilki, söylediği şarkılar ile sevenlerine unutulmaz bir gece yaşattı. Aleyna Tilki, sahneleri özlediğini belirterek, 'Çok özlemişim sizleri, bir buçuk yıldır ayrıyız. Böyle güzel ve anlamlı gecede birlikteyiz. İnşallah bundan sonra da birlikte oluruz. Güzel bir gece hazırladık sizlere' dedi.

EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA 30 AĞUSTOS ETKİNLİĞİNDE FENER ALAYI VE KONSER DÜZENLENDİ
EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA 30 AĞUSTOS ETKİNLİĞİNDE FENER ALAYI VE KONSER DÜZENLENDİ
EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA 30 AĞUSTOS ETKİNLİĞİNDE FENER ALAYI VE KONSER DÜZENLENDİ
EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA 30 AĞUSTOS ETKİNLİĞİNDE FENER ALAYI VE KONSER DÜZENLENDİ
EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA 30 AĞUSTOS ETKİNLİĞİNDE FENER ALAYI VE KONSER DÜZENLENDİ
EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA 30 AĞUSTOS ETKİNLİĞİNDE FENER ALAYI VE KONSER DÜZENLENDİ
EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA 30 AĞUSTOS ETKİNLİĞİNDE FENER ALAYI VE KONSER DÜZENLENDİ
EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA 30 AĞUSTOS ETKİNLİĞİNDE FENER ALAYI VE KONSER DÜZENLENDİ
EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA 30 AĞUSTOS ETKİNLİĞİNDE FENER ALAYI VE KONSER DÜZENLENDİ
EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA 30 AĞUSTOS ETKİNLİĞİNDE FENER ALAYI VE KONSER DÜZENLENDİ
EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA 30 AĞUSTOS ETKİNLİĞİNDE FENER ALAYI VE KONSER DÜZENLENDİ
EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA 30 AĞUSTOS ETKİNLİĞİNDE FENER ALAYI VE KONSER DÜZENLENDİ
EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA 30 AĞUSTOS ETKİNLİĞİNDE FENER ALAYI VE KONSER DÜZENLENDİ
EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA 30 AĞUSTOS ETKİNLİĞİNDE FENER ALAYI VE KONSER DÜZENLENDİ
EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA 30 AĞUSTOS ETKİNLİĞİNDE FENER ALAYI VE KONSER DÜZENLENDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA 30 AĞUSTOS ETKİNLİĞİNDE FENER ALAYI VE KONSER DÜZENLENDİ - Haberler
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