Edirne ve Kırklareli'nde sis etkili oluyor
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Edirne ve Kırklareli'nde sis etkili oluyor

06.02.2021 09:43 | Son Güncelleme: 06.02.2021 09:46
Edirne ve Kırklareli'nde sis etkili oluyor

Edirne ve Kırklareli'nde sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne ve Kırklareli'nde sis yaşamı olumsuz etkiledi.

Edirne'de sabah saatlerinde sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 40 metreye düştü.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ana arterlerde kısıtlama izni olan sürücüleri trafikte dikkatli seyretmeleri yönünde uyardı.

Kentin simge eseri Selimiye Camisi siste gözden kaybolurken, tarihi eserler de güzel görüntüler oluşturdu.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava sıcaklığının 7 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerine doğru kalkmasını bekliyor.

Kırklareli'nde de sis etkili oluyor.

Görüş mesafesinin yer yer 30 metreye kadar düştüğü kentte sürücüler trafikte ilerlemekte zorlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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