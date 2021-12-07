Edirne ve Kırklareli'nde sağanak etkili oluyor

KIRKLARELİ (AA) - Edirne ve Kırklareli'nde sabah başlayan ve zaman zaman etkisini arttıran sağanak yaşamı olumsuz etkiliyor.

Edirne'de yağış nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, vatandaşlar, şemsiyeleriyle ya da iş yerlerinin tentelerinin altına sığınarak yağmurdan korunmaya çalıştı.

Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü Edirne'de sağanağın aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Kırklareli'nde yarına kadar sürecek

Kırklareli'nde de sağanak nedeniyle bazı yollarda su birikintileri oluştu, sürücüler trafikte seyretmekte zorlandı.

Yağışa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs durakları, iş yerlerinin tentelerinin altı ve pasajlarda yağıştan korunmaya çalıştı.

Özgürlük ve Demokrasi Meydanı ile Cumhuriyet Meydanı'nda oluşan su birikintisi nedeniyle vatandaşlar kaldırımlarda ve yollarda yürümekte güçlük çekti.

Kırklareli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri su biriken yerlerde tahliyenin hızlanması amacıyla rögar kapaklarını açtı.

Hava sıcaklığının 10 derece ölçüldüğü kentte, sağanağın yarına kadar aralıklarla etkili olması bekleniyor.