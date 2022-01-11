Edirne ve Kırklareli'nde kar etkili oluyor - Haberler
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Edirne ve Kırklareli'nde kar etkili oluyor

Edirne ve Kırklareli'nde kar etkili oluyor
AA / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

Edirne ve Kırklareli'nde kar etkili olmaya başladı.

KIRKLARELİ (AA) - Edirne ve Kırklareli'nde kar etkili olmaya başladı.

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren Edirne'de sıcaklık 3 derece ölçüldü.

Kent merkezinde zaman zaman hafif yağan kar, Bulgaristan sınırına doğru etkisini artırıyor.

Hamzabeyli Sınır Kapısı civarında kar yerleri örtmeye başladı.

Kentte karın yarın daha etkili olması bekleniyor.

Kırklareli'nde de sınır bölgelerinde yoğun kar görülüyor.

Demirköy ilçesinde kar kalınlığı kısa sürede 5 santimetreyi buldu. Bazı sürücüler, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilerlemekte zorlandı, bazı araçlar yolda kaldı.

Sıcaklığın 2 derece ölçüldüğü Kırklareli'nde karın geceye doğru daha etkili olacağı tahmin ediliyor.

Edirne ve Kırklareli'nde kar etkili oluyor

Edirne ve Kırklareli'nde kar etkili oluyor

Edirne ve Kırklareli'nde kar etkili oluyor

Edirne ve Kırklareli'nde kar etkili oluyor

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AA / Özgün Tiran - Son Dakika Haberleri

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