Trakya'da kar yağışı
11.03.2021 09:39 | Son Güncelleme: 11.03.2021 09:47
Edirne ve Kırklareli'nde sabah başlayan kar etkisini sürdürüyor.
Edirne ve Kırklareli'nde sabah başlayan kar etkisini sürdürüyor.
Edirne kent merkezinde dün akşam başlayan sağanak, hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle yerini kara bıraktı. Polis ekipleri, kavşaklarda önlem aldı.
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü kentte, yağışın sulu kar şeklinde gün boyunca devam etmesi bekleniyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar