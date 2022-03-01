Edirne ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Edirne ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

AA, Hakan Mehmet Şahin - Güncel
 - Güncelleme:
Edirne ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

Edirne ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

İSTANBUL (AA) - Edirne ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü tutuklandı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince projeli dosya kapsamında, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik Edirne ve İstanbul'da bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 23 kilogram Hint keneviri ele geçirildi.

Gözaltına alınan 4 şüpheliden H.M, L.M. ve H.Ç, emniyetteki ifadelerinin ardından çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer şüpheli savcılıktan serbest bırakıldı.

AA / Hakan Mehmet Şahin - Güncel

Cumhuriyet Başsavcılığı, Uyuşturucu, İstanbul, Edirne, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title