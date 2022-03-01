Edirne ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı - Haberler

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Edirne ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı

AA, Gökhan Balcı - Güncel
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Edirne ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında 6 zanlı tutuklandı

Edirne ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İSTANBUL (AA) - Edirne ve İstanbul'daki uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik yürütülen çalışma sonrası Edirne ve İstanbul'daki adreslere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 21,20 gram esrar, 6,58 gram metamfetamin, 5,10 gram skunk, uyuşturucu kullanım ve paketleme aparatları ile samuray kılıcı ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları sulh ceza hekimliğince tutuklandı.

AA / Gökhan Balcı - Güncel

Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, İstanbul, Edirne, Güncel, Haberler

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