Edirne ve İstanbul'da 'sahte içki' operasyonu: 4 gözaltı - Haberler
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Edirne ve İstanbul'da 'sahte içki' operasyonu: 4 gözaltı

Edirne ve İstanbul'da 'sahte içki' operasyonu: 4 gözaltı
Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Haberler | Güncel

EDİRNE ve İstanbul'da, polis ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonlarında 125 litre etil alkol ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.

İSTANBUL (DHA) - EDİRNE ve İstanbul'da, polis ekiplerince düzenlenen sahte içki operasyonlarında 125 litre etil alkol ele geçirilirken, 4 kişi de gözaltına alındı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları çalışmada, Edirne ve İstanbul'da sahte içki üretilip, piyasaya sürüldüğünü belirledi. 2 kentte 4 adreste arama yapan ekipler; 125 litre etil alkol, aroma verici, 105 litre etanol, 500 içki şişesi, 100 bilyeli kapak ele geçirirken, 4 şüpheliyi de gözaltına aldı. Soruşturma sürüyor.


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Demirören Haber Ajansı / Ali Can Zeray - Son Dakika Haberleri

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