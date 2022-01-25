Edirne ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı

KEŞAN, EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde ve İstanbul'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Keşan ilçesinde düzenlenen operasyonda 475,81 gram metamfetamin, bin 120 sentetik ecza, 2 hassas terazi ve uyuşturucu içimini kolaylaştıran 2 aparat ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan M.B. ve F.K. sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Çekicinin üzerindeki araçta uyuşturucu ele geçirildi

Polis ekipleri, Keşan'da uygulama noktasında durdurulan kurtarıcı üzerindeki araçta da arama yaptı. Aramada 1021,98 gram sentetik kannabinoid, 408,88 gram esrar, 853 gram kimyasal sıvı ele geçirildi. Olayla ilgili D.B. ve M.D, Keşan ve İstanbul'da eş zamanlı operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye getirilen 2 şüpheli tutuklandı.