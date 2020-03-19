Edirne ve Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı -2
Edirne ve Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı -2 (DENİZLİ)
19.03.2020 16:36 | Son Güncelleme: 19.03.2020 16:40
Edirne ve Denizli'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı -2 (DENİZLİ)
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Kaynak: DHA