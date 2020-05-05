Edirne Valisi'nden sevindiren korona açıklaması: "2 gündür vaka yok"
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Edirne Valisi'nden sevindiren korona açıklaması: "2 gündür vaka yok"

Edirne Valisi'nden sevindiren korona açıklaması: '2 gündür vaka yok'
05.05.2020 18:38 | Son Güncelleme: 05.05.2020 18:41

Edirne Valisi'nden sevindiren korona açıklaması: "2 gündür vaka yok" Edirne Valisi Ekrem Canalp, il genelinde son 2 gündür korona virüs vakası görülmediğini belirterek, "Memnuniyetle söyleyebilirim ki Edirne'de de günden güne rakamlarımız çok düzeldi, çok güzel noktalara geldik.

Edirne Valisi'nden sevindiren korona açıklaması: "2 gündür vaka yok"

EDİRNE - Edirne Valisi Ekrem Canalp, il genelinde son 2 gündür korona virüs vakası görülmediğini belirterek, "Memnuniyetle söyleyebilirim ki Edirne'de de günden güne rakamlarımız çok düzeldi, çok güzel noktalara geldik. Örnek olarak son 1 hafta içindeki vaka ortalamamız 1 kişinin altında" dedi.

Edirne'de her yıl 5-6 Mayıs tarihlerinde kutlanan Kakava Hıdrellez Şenlikleri'ne katılan ve sembolik olarak kentin belediye başkanı ve romanların temsilcisi çeribaşı ile kakava ateşini yakan Vali Ekrem Canalp, Edirnelilere bir de sevindirici haber verdi.

"Son 2 gündür vakamız yok"

Canalp, son bir haftada Edirne'de sadece 4 vaka sayısı olduğunu hatırlatarak, "Koronaya karşı millet olarak devlet olarak çok etkin bir mücadele yürütüyoruz. Hem Edirne olarak hem de Türkiye olarak koronaya karşı mücadelemiz kesintisiz bir şekilde en güçlü şekilde devam ediyor. 14 asırlık geleneği de bugün sembolik olarak yakıyoruz. Şunu memnuniyetle söyleyebilirim ki, Edirne'de de günden güne rakamlarımız çok düzeldi, çok güzel noktalara geldik. Örnek olarak son 1 hafta içerisindeki vaka ortalamamız 1 kişinin altında. Son 2 günden beri de hiç vakamız yok. Son 1 haftada sadece 4 vakamız var. Şu anda hastanelerimizde kalan hasta sayımız son derece azaldı. İnşallah millet olarak bu şekilde çaba göstermeye devam edeceğiz ve korona virüsü de bu şekildeki yaptığımız etkin mücadeleyle yeneceğiz" dedi.

Edirne Valisi'nden sevindiren korona açıklaması: '2 gündür vaka yok'

Kaynak: İHA

Manşet

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