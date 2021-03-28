Edirne Valisi Ekrem Canalp, yaya çizgisi çeken ekibe yardım etti
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Edirne Valisi Ekrem Canalp, yaya çizgisi çeken ekibe yardım etti

Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin - Haberler | Güncel
Edirne Valisi Ekrem Canalp, yaya çizgisi çeken ekibe yardım etti

Edirne'de kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerinde "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması başlıyor.

Edirne'de kavşak giriş ve çıkışları ile yaya ve okul geçitlerinde "30 Mart'ta kırmızı çizgimizi çekiyoruz" uygulaması başlıyor.

Yaya ve okul geçitleri öncesinde sürücülerin yer/zemin işaretlemeleriyle bir kez daha uyarılarak dikkatlerini daha üst düzeye çıkarmak, bu alanlarda yavaşlamalarını ve yayalara ilk geçiş hakkını vermelerini sağlamak amacıyla başlayacak uygulama kapsamında ekipler Edirne'de yaya geçitlerini yeniledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp'te Ayşekadın mevkisinde yer zemin işaretlemesi yapan ekipleri ziyaret etti. Çalışan işçilere ikramlarda bulunan Vali Canalp, işçilerle bir süre sohbet ettikten sonra yaya geçidi çizgilerinin çekilmesine yardım etti.

Trafikte önceliğin yayalarda olduğunu vurgulayan Vali Canalp, tüm sürücülerden kurallara uymalarını istedi.

Vali Canalp, daha sonra taksici esnafını ziyaretinde bir süre sohbet etti. Esnafların istek ve taleplerini dinledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Mehmet Şahin

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