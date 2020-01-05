Edirne Valisi Ekrem Canalp, Tarihi Fatih Camisi'nde incelemelerde bulundu

05.01.2020 17:24 | Son Güncelleme: 05.01.2020 17:40

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Enez ilçesinde tarihi camide incelemelerde bulundu.

Vali Canalp, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonu yürütülen Enez ilçesindeki Fatih Camisine gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Restorasyon çalışmalarının temmuz ayında tamamlanacağını ifade eden Vali Canalp, Fatih Camisi'nin Edirne ve Enez'in turizmine önemli katkı sağlayacağını söyledi.

Vali Canalp, İpsala ilçesine bağlı Paşayiğit köyünde vatandaşlarla da bir araya geldi. Vatandaşların istek ve sıkıntılarını dinleyen Vali Canalp, kendisine ikram edilen çaydan içti.

Vatandaşlar da ziyaretinden dolayı Vali Canalp'e teşekkür etti.

Kaynak: AA