Edirne Valisi Ekrem Canalp: "Romanlar'la ilgili örnek çalışmalar yapılıyor"

27.12.2019 16:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 16:40

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne'de Romanlar'la ilgili örnek çalışmalar yapıldığını bildirdi.

Vali Canalp başkanlığında, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü toplantı salonunda Roman Eylem Planı İzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantısı gerçekleşti.

Romanlar'ın sorunları ve çözüm yollarını tespit etmek amacıyla il müdürlüklerinin temsilcileri yaptıkları çalışmalar ve projelerine ilişkin sunum gerçekleştirdi.

Roman dernekleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri de istek ve taleplerini dile getirdi.

Sunumların ardından değerlendirmede bulunan Canalp, Edirne'nin diğer illere örnek çalışmalar ürettiğini ifade etti.

Çözüm odaklı ve verimli çalışmaların hayata geçirildiğini aktaran Canalp, "İl müdürleri ve çalışma arkadaşları sahada konularla ilgili tespite devam ediyor. Romanlar'la ilgili örnek çalışmalar yapılıyor." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, Edirne Jandarma Komutanı Albay Alpaslan Doğan, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Müdürü Bilgin Özbaş ve il müdürlüklerinin temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA