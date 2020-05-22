Edirne Valisi Ekrem Canalp Ramazan Bayramı'nı kutladı Edirne Valisi Ekrem Canalp, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Vali Canalp, mesajında, toplumsal dayanışmanın ön plana çıktığı ramazan ayını geride bırakırken, sevginin ve hoşgörünün ifadesi olan bayramı karşılamanın mutluluğunu hep birlikte yaşadıklarını belirtti.

Bayramların karşılıklı sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularının arttığı, birlik ve beraberliği simgeleyen ortak değerlerin de başında geldiğini ifade eden Vali Canalp, bu yıl koronavirüs tedbirleri kapsamında bayramı evde geçireceklerini kaydetti.

Toplumsal yapıyı güçlendiren bayramların değerinin iyi bilinmesi gerektiğini vurgulayan Canalp, mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl, virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında bayramı evlerimizde geçireceğiz. Akrabalarımızla, arkadaşlarımızla ve tüm sevdiklerimizle teknolojinin imkanlarını kullanarak uzaktan iletişim araçları ile bayramlaşacağız. Bugünleri gerekli önlemleri alarak ve tedbirlere uyarak hep birlikte aşacağız. Bu duygu ve düşüncelerle; aziz şehitlerimizin aileleri ve kahraman gazilerimiz başta olmak üzere Edirneli hemşehrilerimin ve tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı kutluyorum. Bu mübarek günlerin ülkemize ve tüm insanlığa barış, huzur, sağlık ve esenlik getirmesini diliyorum. Evde kalın, sağlıkla kalın."

Kaynak: AA