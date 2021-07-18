Edirne Valisi Ekrem Canalp, huzurevindeki yaşlıların bayramını kutladı

Edirne Valisi Ekrem Canalp, huzurevindeki yaşlılarla bayramlaştı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, huzurevindeki yaşlılarla bayramlaştı.

Eşi Ayten Canalp ile huzurevini ziyaret eden Vali Canalp, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş tarafından karşılandı.

Özbaş'tan bilgi alan Vali Canalp, daha sonra eşi Ayten Canalp ile huzurevindeki yaşlıların bayramını kutladı, sohbet etti.

Daha sonra Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret eden Canalp çifti, burada kalan çocukların da bayramını kutladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı