Edirne Valisi Ekrem Canalp, huzurevindeki yaşlıların bayramını kutladı
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Edirne Valisi Ekrem Canalp, huzurevindeki yaşlıların bayramını kutladı

Edirne Valisi Ekrem Canalp, huzurevindeki yaşlıların bayramını kutladı
Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edirne Valisi Ekrem Canalp, huzurevindeki yaşlılarla bayramlaştı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, huzurevindeki yaşlılarla bayramlaştı.

Eşi Ayten Canalp ile huzurevini ziyaret eden Vali Canalp, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş tarafından karşılandı.

Özbaş'tan bilgi alan Vali Canalp, daha sonra eşi Ayten Canalp ile huzurevindeki yaşlıların bayramını kutladı, sohbet etti.

Daha sonra Melahat Hulusi Datenin Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret eden Canalp çifti, burada kalan çocukların da bayramını kutladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, huzurevindeki yaşlıların bayramını kutladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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