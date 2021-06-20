Edirne Valisi Ekrem Canalp, Babalar Günü'nü kutladı
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Edirne Valisi Ekrem Canalp, Babalar Günü'nü kutladı

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Babalar Günü'nü kutladı
Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı - Haberler | Güncel

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Babalar Günü nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Canalp mesajında, geleneklere göre, ailenin temel direği olarak tanımlanan babaların aile değerlerinin korunmasında, adalet, paylaşma, sorumluluk, sevgi, şefkat, saygı gibi hayati değerlerin kuşaktan kuşağa aktarılmasında belirleyici bir rol üstlendiğini belirtti.

Babaların sevgi ve şefkatle, fikren ve bedenen sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde büyük bir sorumluluk üstlendiğini ifade eden Vali Canalp, babaların aile ve toplum hayatının temel direğini oluşturduğunu vurguladı.

"Bizleri hayata hazırlayan, destek olan, sevgisi ve güveni daima aranan babalarımız, vazgeçilmez değerlerimiz, hayat zenginliğimizdir" diyen Vali Canalp, mesajında şunları kaydetti:

"Herkesin hayatında zor günlerinde elinden tutan, sıcak bir gülümsemesiyle kalbini ısıtan, sevgi ve güveni öğreneceği bir babaya ihtiyacı vardır. Yaşımız kaç olursa olsun baba figürümüz hayatımızın her döneminde önemlidir. Bizleri yetiştirip büyüten ve tecrübeleri ile geleceğe hazırlayan, koruyan ve yaşantımıza yön vermede bize hep örnek olan babalarımızın bizden beklentisi sevgi ve saygıdır. Onları mutlu etmek, emeklerinin boşa gitmediğini göstermek, gurur duyacakları evlatlar olmak, babalarımız için en büyük armağandır. Bizler sadece bu anlamlı günde değil, inançlarımız ve kültürümüzün bir gereği olarak, her gün babalarımızın gönüllerini hoş tutmalı, onlara saygı ve sevgimizi en güzel şekilde göstermeliyiz. Bu duygularla başta, büyük bir emekle yetiştirdikleri değerli evlatlarını vatanımız için feda eden aziz şehitlerimizin babaları olmak üzere, tecrübeleriyle her zaman yol gösterici olan, hayatı boyunca maddi manevi bütün imkanlarını ailesi için seferber eden tüm babaların Babalar Günü'nü kutluyor, kendilerine aileleriyle birlikte sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat diliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Çakıcı

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