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Edirne Valisi Canalp yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı

Edirne Valisi Canalp yeni yıl dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı
AA / Gökhan Balcı - Haberler | Güncel

Edirne Valisi Ekrem Canalp, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp, yeni yıl dolayısıyla mesaj yayımladı.

Canalp, mesajında 2022 yılının Edirne'ye, Türkiye'ye ve tüm insanlığa barış, kardeşlik, huzur ve mutluluk getirmesini temenni etti.

Yeni yılın, yeni başlangıçlar ve yeni umutların habercisi olduğunu ifade eden Canalp, şunları kaydetti:

"Güzel Edirne'mizde bugüne dek olduğu gibi 2022 yılında da tüm hedef, beklenti ve projelerimizi gerçekleştirmek için kurum, kuruluşlarımızla, yerel yönetimlerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve halkımızla el ele, omuz omuza hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' ilkesiyle 2022 yılında da Edirne halkı için canla başla çalışacağız.

Her şeyin en iyisine, en güzeline layık olan vatandaşlarımızın, Edirne'mizde yeni yıla huzur ve güven içerisinde girmesini sağlamak üzere, tüm yurt sathında olduğu gibi ilimizin mülki hudutları dahilinde de gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2022 yılının, ülkemize ve Edirneli hemşerilerimize iyilikler, güzellikler getirmesini temenni eder, ilimizde görev yapan tüm kamu personelinin, özel sektör çalışanlarının, meslek çalışanlarının, basın mensuplarının ve saygıdeğer Edirnelilerin yeni yılını kutlar, sağlık, mutluluk ve esenlik dileklerimle sevgi ve saygılarımı sunarım."

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AA / Gökhan Balcı - Son Dakika Haberleri

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