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Edirne Valisi Canalp ve eşinden sınır kapısında ikram

AA, Gökhan Zobar - Güncel
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Edirne Valisi Canalp ve eşinden sınır kapısında ikram

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından kara yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarının gelişleri sürüyor.

Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından kara yoluyla tahliye edilen Türk vatandaşlarının gelişleri sürüyor.

Dışişleri Bakanlığının organizasyonuyla Türkiye'ye getirilen vatandaşlar, Edirne'deki Hamzabeyli ve Kapıkule sınır kapılarından yurda giriyor.

Türkiye'ye giren vatandaşlara, Türk Kızılay Edirne Şubesi ve Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfınca sıcak tarhana çorbası, çay ve yiyecek ikramında bulunuluyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp de Hamzabeyli Sınır Kapısı'na giderek Ukrayna'dan tahliye edilen vatandaşlarla bir araya geldi.

Uzun yolculuğun ardından ülkeye gelenlere Vali Canalp ve eşi ikramda bulundu.

Canalp, sınır kapısında görev yapan ekiplere de kolaylık diledi.

Edirne Valisi Canalp ve eşinden sınır kapısında ikram

AA / Gökhan Zobar - Güncel

Ukrayna, Edirne, Rusya, Türk, Güncel, Haberler

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