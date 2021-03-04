Edirne Valisi Canalp vaka sayısı yüksek ilçelerde yetkililerle toplantı yaptı, denetimlere katıldı

Edirne Valisi Ekrem Canalp, kentte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayılarının yoğun olduğu ilçelerde incelemelerde bulundu.

Vali Canalp ziyaret ve incelemeler kapsamında ilk olarak Keşan'da salgınla ilgili alınan tedbirler, yürütülen çalışmalar, yapılan denetimler ve alınacak ilave tedbirlerle ilgili toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya, Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Vali Canalp, Keşan'daki programının ardından İpsala'ya geçerek İlçe Kaymakamı Ekrem Güngör, Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal ve ilgili kurum müdürleriyle değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Toplantının ardından esnaf ziyaretinde bulunan Canalp, "Salgın ile etkili mücadele için hep birlikte, çok iyi bildiğimiz kuralları sıkı sıkıya uygulamamız gerekiyor." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar