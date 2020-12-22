Edirne Valisi Canalp, Uzunköprü ve Meriç arasındaki yol çalışmasını inceledi

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Uzunköprü ve Meriç ilçeleri arasındaki yol yapım çalışmasını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, iki ilçe arasındaki ulaşım süresini kısaltacak ve tarihi köprüye alternatif olarak üzerindeki ulaşım yoğunluğunu azaltacak yeni yolun yapıldığı alanı ziyaret etti.

Canalp, yolun Çiftlik köy ve Salarlı köyleri arasındaki yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Canalp, yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar