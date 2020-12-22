Edirne Valisi Canalp, Uzunköprü ve Meriç arasındaki yol çalışmasını inceledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Edirne Valisi Canalp, Uzunköprü ve Meriç arasındaki yol çalışmasını inceledi

22.12.2020 16:01 | Son Güncelleme: 22.12.2020 16:04
Edirne Valisi Canalp, Uzunköprü ve Meriç arasındaki yol çalışmasını inceledi

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Uzunköprü ve Meriç ilçeleri arasındaki yol yapım çalışmasını inceledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Uzunköprü ve Meriç ilçeleri arasındaki yol yapım çalışmasını inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, iki ilçe arasındaki ulaşım süresini kısaltacak ve tarihi köprüye alternatif olarak üzerindeki ulaşım yoğunluğunu azaltacak yeni yolun yapıldığı alanı ziyaret etti.

Canalp, yolun Çiftlik köy ve Salarlı köyleri arasındaki yapım çalışmalarını yerinde inceledi.

Canalp, yapılan çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Cahit Özkan Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Merve Dizdar Acun Ilıcalı Şevket Çoruh Birkan Sokullu
Spor Umut Bulut Okan Buruk Ozan Tufan Fatih Terim Malcolm Thomas
Tüm Haberler Kar Alman Adana İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne Valisi Canalp, Uzunköprü ve Meriç arasındaki yol çalışmasını inceledi | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.12.2020 16:10:04. #1.15#
title