Edirne Valisi Canalp, Uzunköprü ilçesinde Kovid-19 denetimine katıldı
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Edirne Valisi Canalp, Uzunköprü ilçesinde Kovid-19 denetimine katıldı

14.03.2021 12:33 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:39
Edirne Valisi Canalp, Uzunköprü ilçesinde Kovid-19 denetimine katıldı

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Uzunköprü ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki denetimlere katıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Uzunköprü ilçesinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamındaki denetimlere katıldı.

Vali Canalp, Kaymakam Hakan Yavuz Erdoğan ve denetim ekipleriyle birlikte ilçede izinli olarak işyerlerini açan esnafı ziyaret etti, salgınla mücadele konusunda uyarı ve bilgilendirmede bulundu.

Daha sonra Harmanlı ve Elmalı köylerini de ziyaret eden Vali Canalp, vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları yönünde uyardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Balcı

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