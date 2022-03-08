Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp kadın tekstil işçilerini ziyaret etti

EDİRNE (AA) - Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp, çalışanlarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu tekstil fabrikalarını ziyaret ederek kadınların Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp ve eşi üretim hattında çalışan kadınlar bir araya geldi, günlerini kutlayıp karanfil hediye etti.

Canalp ve eşi, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen "İş Kulübü Eğitimi"ne katılarak başarılı olan kadınlara katılım belgelerini de verdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vali Canalp, kadınların üretimin her alanında görev aldığını belirtti.

Kadınlara çalışma hayatında başarı dileyen Canalp, "Kadınlarımızı üretimin her alanında gördüğümüz gibi yönetim alanında görmek bizleri daha da güçlendirecektir. Bu anlamlı günde katılım belgelerine alarak çalışma hayatına başlayacak olan kadın kursiyerlerimizi de ayrıca kutluyor başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.