Edirne Valisi Canalp'ten Ziyaretler

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Keşan ilçesinin köylerinde ziyaretlerde bulundu.

Vali Canalp, ilçeye bağlı Altıntaş, Karacaali, Maltepe, Çobançeşme, Karasatı ve Kozköy köylerini ziyaret ederek, vatandaşlarla bir araya geldi.



Kendisini sıcak bir atmosferde karşılayan vatandaşların istek ve talepleri dinleyen Vali Canalp, köy içi ve bağlantı yollarının iyileştirme çalışmaları ile diğer taleplerin de yapılacağını kaydetti.

Kaynak: AA