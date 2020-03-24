Edirne Valisi Canalp'ten, sağlık çalışanlarına moral ziyareti Edirne Valisi Ekrem Canalp, nöbetteki sağlık çalışanlarını hastanede ziyaret etti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, nöbetteki sağlık çalışanlarını hastanede ziyaret etti.

Fedakarca çalışmaları nedeniyle Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın 3 gün çağrısına rağmen tüm Türkiye'nin "alkışla desteğe" devam ettiği sağlık çalışanlarına moral ve destek ziyaretleri sürüyor.

Bu ziyaretlerden birisi de Edirne Valisi Ekrem Canalp tarafından gerçekleştirildi. Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan'la Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde nöbetçi sağlık görevlilerini ziyaret eden Vali Canalp, sağlık çalışanlarını fedakarlıklarından dolayı tebrik etti.

Vali Canalp, Kalkan'dan koronavirüs tedbirleri hakkında bilgi de aldı.

Kaynak: AA