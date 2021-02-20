Edirne Valisi Canalp'ten koyun otlatan vatandaşın "maske hassasiyetine" teşekkür

Edirne Valisi Ekrem Canalp, köyde koyun otlatırken maske takan vatandaşa teşekkür etti.

Köy ziyaretleri kapsamında Edirne'nin Elçili köyündeki bir arazide koyunlarını otlatan Ersin Öner'in yanına giden Vali Canalp, Öner ile sohbet etti.

Canalp, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden olan maskesini koyunlarını otlatırken de hassasiyetle takan Öner'e teşekkür etti, ikramda bulundu ve tedbirlerin elden bırakılmaması gerektiğini dile getirdi.

Vali Canalp, Uzunköprü ilçesine bağlı Çakmak köyünü de ziyaret ederek, muhtar Tuncay Üye ile sohbet etti.

İlçedeki güzergahlarda denetim ve uygulama yapan polisleri de ziyaret ederek çalışmalarında kolaylık dileyen Canalp, Uzunköprü ilçesinde bir manavla sohbet etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci