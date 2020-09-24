Edirne Valisi Canalp, TCDD Genel Müdürü Uygun'u ziyaret etti
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Edirne Valisi Canalp, TCDD Genel Müdürü Uygun'u ziyaret etti

24.09.2020 17:31 | Son Güncelleme: 24.09.2020 17:34
Edirne Valisi Canalp, TCDD Genel Müdürü Uygun'u ziyaret etti

Edirne Valisi Ekrem Canalp, TCDD İşletmeleri Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'u makamında ziyaret etti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, TCDD İşletmeleri Genel Müdürü Ali İhsan Uygun'u makamında ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette Edirne'de yürütülen proje ve yatırımlar ile ilgili görüşmelerde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Uygun, Canalp'e çalışmalarında başarı diledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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