Edirne Valisi Canalp salgınla mücadele mesaisine Keşan'da devam etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Edirne Valisi Canalp salgınla mücadele mesaisine Keşan'da devam etti

21.03.2021 08:53 | Son Güncelleme: 21.03.2021 09:01
Edirne Valisi Canalp salgınla mücadele mesaisine Keşan'da devam etti

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında mesaisine hafta sonu da ara vermedi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında mesaisine hafta sonu da ara vermedi.

Sağlık Bakanlığı 13-19 Mart arasında illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

Haftalık Kovid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide geçen haftaya göre artış yaşanan Edirne'de 200,36'dan 219,49 'a yükseldi.

Kentin, vaka sayılarının çokluğu nedeniyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) risk haritasında "çok yüksek riskli" kategorisinde bulunmasına neden olan ilçe ve beldelere ziyaretlerde bulunan Canalp, yöneticilerle toplantısı sonrası cadde ve sokaklarda vatandaşlarla görüşüyor.

Kurallara uyanları tebrik eden Canalp, uymayanlara da salgına karşı topyekun mücadele ile başarılı olunacağı mesajını veriyor.

-Keşan'dan başladı

Vakaların çok olduğu bilinen İpsala ve Keşan'da, ziyaret ve toplantılarını artıran Canalp, hafta sonu mesaisine erken saatlerde Keşan'a bağlı Paşayiğit Mahallesi ziyareti ile başladı.

Canalp, koronavirüs ile mücadele kapsamında yürütülen çalışmaları yerinde inceledi, uyulması gereken tedbirler konusunda uyarı ve bilgilendirmede bulundu.

Edirne'deki vaka sayılarının artışına, yüzde 90 oranında ev ziyaretlerinin neden olduğu belirtilmişti.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da ilçedeki vaka sayılarının çokluğuna atıfta bulunarak, "Keşan'ın vakaları, Edirne'nin kırmızı olmasına yetiyor." açıklamasında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlker Gürel

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Mustafa Şentop Fahrettin Koca Fahrettin Altun Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Alişan Hande Erçel Şeyma Subaşı İbrahim Tatlıses
Spor Cenk Tosun Mesut Özil Gökhan Gönül Bülent Uygun Özcan Bizati
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Antalya Naci Ağbal
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne Valisi Canalp salgınla mücadele mesaisine Keşan'da devam etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.3.2021 09:02:12. #1.14#
title