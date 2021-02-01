Edirne Valisi Canalp, sağanağın etkili olduğu bölgelerde incelemede bulundu
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Edirne Valisi Canalp, sağanağın etkili olduğu bölgelerde incelemede bulundu

01.02.2021 21:39 | Son Güncelleme: 01.02.2021 21:42
Edirne Valisi Canalp, sağanağın etkili olduğu bölgelerde incelemede bulundu

Edirne Valisi Ekrem Canalp, sağanağın etkili olduğu bölgelerde incelemede bulundu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, sağanağın etkili olduğu bölgelerde incelemede bulundu.

Sabah kent merkezinde başlayan sağanak güney ilçelerinde de etkili oldu.

Zaman zaman şiddetini artıran sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.

Sağanak cadde ve sokaklarda su birikintilerine neden olurken, dere ve nehirlerin debisini artırdı.

Dere taşmaları nedeniyle Edirne - Kırklareli kara yolunun D-20 kesimi, Enez - İpsala kara yolu trafiğe kapatıldı.

Sağanağın yarın akşama kadar aralıklar devam etmesi bekleniyor.

-Vali Canalp bölgede

Vali Canalp de yağmurluk ve çizme giyerek sağanağın etkili olduğu bölgeye hareket etti.

İlk olarak Canalp, trafiğe kapanan Edirne-Kırklareli kara yolunda incelemelerde bulundu. Yetkililerden bilgi alan Vali Canalp, daha sonra Meriç ve Uzunköprü ilçelerini ziyaret etti.

Meriç ilçesinde yoğun yağış nedeniyle su seviyesi yükselen ve bir sıkıntı yaşanmaması için kontrollü su salımı yapılan Mandadere Göleti'nde de alınan önlemleri yerinde gören Vali Canalp, kontrollü geçişin sağlandığı Uzunköprü ilçesine bağlı Çiftlikköy yolunda da incelemede bulundu.

Vali Canalp'e Meriç Kaymakamı İlyas Öztürk ve İl Özel İdaresi de Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Turan Ateş alınan önlemler ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci

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