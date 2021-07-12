Edirne Valisi Canalp, LGS şampiyonu öğrencileri ödüllendirdi

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru çözüp 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Edirneli öğrencileri ödüllendirdi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) tüm soruları doğru çözüp 500 tam puan alarak Türkiye birincisi olan Edirneli öğrencileri ödüllendirdi.

Vali Canalp, Türkiye birincisi öğrenciler Alper Atlı, Oktunç Sağlam ve Berke Yay ile öğretmenleriyle Valilikte bir araya geldi.

Canalp, öğrencilerin sınavda büyük başarı gösterdiğini belirterek başarılarından dolayı tebrik etti.

Öğrencilerin başarısına katkı veren öğretmenleri de tebrik eden Canalp, "Burada sadece tam puan alan öğrencilerimizi değil pandemi sürecinde kendi imkanlarıyla sınava hazırlanan tüm öğrencileri ve onlara destek veren herkesi kutlamak istiyorum. Burada 3 öğrencimize verdiğimiz ödülü ben gayret gösteren tüm öğrencilerimize arkadaşlarının şahsında vermiş olmak istiyorum. Bütün öğrencilerimize destek olan tüm öğretmenlerimize de teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar