Edirne Valisi Canalp, Lalapaşa ilçesini ziyaret etti
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Edirne Valisi Canalp, Lalapaşa ilçesini ziyaret etti

14.12.2020 11:55 | Son Güncelleme: 14.12.2020 11:58
Edirne Valisi Canalp, Lalapaşa ilçesini ziyaret etti

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Lalapaşa'yı ziyaret etti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Lalapaşa'yı ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, ilçeyi ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Canalp, ziyaretinde, Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal ve Belediye Başkanı İsmail Arslan ile görüştü, bilgi aldı.

Vali Canalp'ın ziyaretinde, İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım da hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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