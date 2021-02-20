Edirne Valisi Canalp, koyun otlatırken maske takan vatandaşa teşekkür etti

EDİRNE Valisi Ekrem Canalp, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında gerçekleştirdiği denetim kapsamında gittiği Elçili köyünde koyun otlatırken maske takan Ersin Öner'e teşekkür edip, badem ezmesi hediye etti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, merkeze bağlı bazı köyler ile ilçelerde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle denetimlerde bulundu. Elçili köyüne giden Vali Canalp, arazide koyunlarını otlatan Ersin Öner ile bir süre sohbet etti. Vali Canalp, koyunlarını otlattığı sırada maskesini takan Öner'e hassasiyetinden dolayı teşekkür ederek, badem ezmesi hediye etti.Vali ekrem Canalp daha sonra Uzunköprü ve İpsala'ya giderek, denetim yapan polis ile jandarma ekiplerinden bilgi aldı. Açık olan esnafı da ziyaret eden Canalp, hayırlı işler diledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ünsal YÜCEL