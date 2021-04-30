Edirne Valisi Canalp köyleri ziyaret ederek "tam kapanma" sürecinde tedbirlere uyulmasını istedi
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Edirne Valisi Canalp köyleri ziyaret ederek "tam kapanma" sürecinde tedbirlere uyulmasını istedi

Edirne Valisi Canalp köyleri ziyaret ederek 'tam kapanma' sürecinde tedbirlere uyulmasını istedi
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Valisi Ekrem Canalp, köyleri gezerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminde salgın tedbirlere uyulması talebinde bulundu.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, köyleri gezerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan "tam kapanma" döneminde salgın tedbirlere uyulması talebinde bulundu.

Vali Canalp, mesaisinin büyük bölümünde salgın tedbirlerini denetlemek üzere ilçe, belde ve köylere gidiyor.

Tedbirler konusunda vatandaşları uyaran Canalp, sabahın erken saatlerinde köy ziyareti programına Keşan ilçesine bağlı Kozköy ile başladı.

Burada muhtar ve köy sakinleriyle görüşen Canalp maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının yanı sıra ev ziyaretleri yapılmaması yönünde de uyarılarda bulundu.

Canalp, burada yaptığı açıklamada, salgının etkisinin azalması için kurallara tam olarak riayet edilmesi gerektiğini belirterek, tedbirler konusunda herkesin sorumlu davranmasını istedi.

Salgınla mücadeleye herkesin katkı sunması gerektiğine vurgu yapan Canalp, tedbirlere uyulması halinde bu hastalığın etkisinin azalmaya başlayacağını kaydetti.

Canalp'e ziyaretlerinde Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, İl Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri ve İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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