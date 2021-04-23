Edirne Valisi Canalp köyleri ziyaret ederek salgın tedbirlerine uyulmasını istedi

Edirne Valisi Ekrem Canalp, köyleri gezerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması konusunda halkı uyarmaya devam ediyor.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, köyleri gezerek yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyulması konusunda halkı uyarmaya devam ediyor.

Canalp, mesaisinin büyük bölümünde salgın tedbirlerini denetlemek üzere ilçe, belde ve köylere gidiyor.

Vali Canalp, sabahın erken saatlerinde bugünkü köy ziyareti programına Oğulpaşa köyü ile başladı.

Burada muhtar ve köy sakinleriyle görüşen Canalp maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulmasının yanı sıra ev ziyaretleri yapılmaması yönünde de uyarılarda bulundu.

Salgınla mücadeleye herkesin katkı sunması gerektiğine vurgu yapan Canalp, tedbirlere uyulması halinde salgın etkisinin azalmaya başlayacağını kaydetti.

Havsa Kaymakamı Reşit Özer Özdemir, İl Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri ve İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım'ın da eşlik ettiği Vali Canalp; Azatlı, Şerbettar, Kuzucu, Kulubalık, Bakışlar, Tahal, Kabaağaç, Necatiye, Naipyusuf, Taptık köylerini de ziyaret etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran