Valisi Canalp, kentin Kovid-19'a karşı aşılama oranında Türkiye'de ilk sırada olmasını değerlendirdi

Edirne Valisi Ekrem Canalp, kentte yapılan başarılı çalışmalar sayesinde Türkiye'de nüfusa göre Kovid-19'a karşı en yüksek aşılama oranına sahip olduklarını belirterek, "Edirne'yi Türkiye birincisi yapan Edirnelilerdir, bilinç düzeyidir.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, kentte yapılan başarılı çalışmalar sayesinde Türkiye'de nüfusa göre Kovid-19'a karşı en yüksek aşılama oranına sahip olduklarını belirterek, "Edirne'yi Türkiye birincisi yapan Edirnelilerdir, bilinç düzeyidir." dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, aşılama oranı en yüksek 10 ilin bulunduğu tabloyu açıkladı. Buna göre Edirne, yüzde 68,86 ile aşılamada en yüksek orana sahip il olarak belirtildi.

Vali Canalp, Edirne Şehir Gönüllüleri Vakfının açılış töreninde yaptığı konuşmada, kentin aşılamada büyük başarı elde ettiğini belirterek, "Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca 100 bin nüfusa düşen aşılanma oranlarını açıkladı. Gururla ifade edebiliriz, Edirne aşılama oranlarında Türkiye birincisidir." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 aşısıyla ilgili vatandaşları bilgilendirmek ve randevu almalarını sağlayabilmek amacıyla kentte kurdukları Aşı Çağrı Merkezinin bu başarıdaki payının yüksek olduğunu dile getiren Canalp, şunları kaydetti:

"Bu birinciliği elde ederken Aşı Çağrı Merkezi kurduk, çağrı merkezimizde aşılama sırası gelen bütün vatandaşlarımızın telefonlarını temin ettik. Onlara 'kendileri randevu alamadıysa onların yerine randevu alabileceğimizi' ifade ettik. Randevusunu kaçıran vatandaşlarımız varsa onları tekrar arayıp 'kendileri için tekrar randevu alabileceğimizi' ifade ettik. Sağlık merkezlerindeki aşılamada sırası fazla olan vatandaşlarımız varsa, bunları devlet hastanesinde aşılayabileceğimize ilişkin telefonla bildirimde bulunduk. Çağrı merkezinde aşıyla ilgili doğru bilgilendirmelerde bulunduk."

Canalp, mobil aşılama ekiplerinin en ücra köylere giderek sırası gelenlere aşılarını da yaptığını anlattı.

"Bana kalırsa Edirne'yi Türkiye birincisi yapan Edirnelilerdir, bilinç düzeyidir." ifadesini kullanan Canalp, Edirnelilere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cihan Demirci