Edirne Valisi Canalp, kara saplanan ekmek aracını iterek bulunduğu yerden çıkmasına yardım etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Edirne Valisi Canalp, kara saplanan ekmek aracını iterek bulunduğu yerden çıkmasına yardım etti

27.01.2021 16:55 | Son Güncelleme: 27.01.2021 16:58
Edirne Valisi Canalp, kara saplanan ekmek aracını iterek bulunduğu yerden çıkmasına yardım etti

Edirne Valisi Ekrem Canalp, köye ekmek taşırken kara saplanan aracı iterek saplandığı yerden çıkmasını sağladı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, köye ekmek taşırken kara saplanan aracı iterek saplandığı yerden çıkmasını sağladı.

Vali Canalp, kar yağışının yoğun olduğu köylerdeki ekiplerin çalışmalarını yerinde görmek üzere başladığı ziyaretlerine devam etti.

Canalp, ziyaretleri esnasında karşılaştığı çocuklarla da sohbet ederek armağanlar verdi.

Küçünlü köyünden Hacılar köyüne hareketi esnasında yol kenarında kara saplanan bir araç gören Vali Canalp, makam aracından indi.

Vali Canalp, koruma polisi ile yolda kalan köylere ekmek taşıyan aracın saplandığı yerden çıkmasına yardımcı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salih Baran

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Engin Altay Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Ebru Yaşar Hande Erçel Oktay Kaynarca Neslihan Atagül
Spor Mesut Özil Arda Turan Ersun Yanal Serdar Aziz Ali Şansalan
Tüm Haberler Kaza Türk Antalya Fırtına
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Edirne Valisi Canalp, kara saplanan ekmek aracını iterek bulunduğu yerden çıkmasına yardım etti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 17:02:08. #1.15#
title