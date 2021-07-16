Edirne Valisi Canalp Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret etti
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Edirne Valisi Canalp Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret etti

Edirne Valisi Canalp Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret etti
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Edirne Valisi Ekrem Canalp, bayramlaşma programı kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, bayramlaşma programı kapsamında Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret etti.

Canalp, Kurban Bayramını Türkiye'de geçirmek için Kapıkule Sınır Kapısı'ndan yurda giriş yapan gurbetçilerle bayramlaştı.

Sınır kapısında gurbetçiler için kurulan ikram çadırını ziyaret eden Canalp, gurbetçilerle sohbet edip bayramlarını kutladı.

Canalp, daha sonra Kapıkule Jandarma noktası ve Aşı Merkezi'ndeki sağlık personelinin bayramını tebrik etti.

Bu arada Vali Canalp, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı, Huzurevi, Çocuk Sitesi Edirne Şehit Aileleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi, AFAD İl Müdürlüğü, Edirne Belediye Başkanlığı İtfaiye Müdürlüğünde ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği'nin bayramlaşma programlarına katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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