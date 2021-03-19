Edirne Valisi Canalp, İpsala ilçesinde Kovid-19 tedbirlerini yerinde inceledi
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Edirne Valisi Canalp, İpsala ilçesinde Kovid-19 tedbirlerini yerinde inceledi

19.03.2021 09:41 | Son Güncelleme: 19.03.2021 09:45
Edirne Valisi Canalp, İpsala ilçesinde Kovid-19 tedbirlerini yerinde inceledi

Edirne Valisi Ekrem Canalp, İpsala ilçesine bağlı İbriktepe köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın tedbirlerini yerinde inceledi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, İpsala ilçesine bağlı İbriktepe köyünde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın tedbirlerini yerinde inceledi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Canalp, köyü ziyaret ederek salgınla mücadele kapsamında yapılan çalışmaları kontrol etti.

Vatandaşlarla bir süre sohbet eden Canalp, uyulması gereken tedbirler konusunda uyarı ve bilgilendirmelerde bulundu.

Vali Canalp'in ziyaretine İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör de katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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