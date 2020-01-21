Edirne Valisi Canalp'in "köy" hassasiyeti

21.01.2020 11:48 | Son Güncelleme: 21.01.2020 11:48

Edirne Valisi Ekrem Canalp, köy ziyaretlerinin önemli olduğunu belirterek, "Çamur varsa çamura ayağınızın basması gerekir. Fotoğraflar bunları insanlara hissettirmez ama ayağınız bastığı anda orada her şey değişir." dedi.

Uzunköprü Köy ve Mahalle Muhtarları Derneği üyesi 60 muhtar, Vali Canalp'i ziyaret etti.

Canalp, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün toplantı salonundaki kabulünde, ziyaretten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Köylere çıplak gözle bakmanın önemli olduğunu belirten Canalp, şunları kaydetti:

"Bunu kaymakamlık yıllarımda da hep yapardım. Arabama atlardım bazen hafta içinde bazen hafta sonunda kimsenin hiç haberi olmasa bile, muhtarımızla konuşmamış olsak bile köyleri geziyor ve görüyor olmak güzeldir. Harika bir cümle vardır, askerler çok kullanırlar bu cümleyi, derler ki 'Gezen tilki, oturan aslandan güçlüdür'. Kesinlikle öyledir. Gezen tilki olabilmek çok önemlidir. Gezmek, görmek yaşamak hissetmek..."

"Kendi gözünüzle görmek bambaşka bir şey"

Köyleri birinci ağızdan muhtardan, kaymakamdan dinlemenin de güzel olduğunu anlatan Canalp, "Bunlar gerekli mi gerekli. Ama bazen kendi gözünüzle görmek bambaşka bir şey. Kendi gözünüzle yaşamak hissetmek, birebir sokaklara ayağınızın basması lazım. Çamur varsa çamura ayağınız basması gerekir. Fotoğraflar bunları insanlara hissettirmez ama ayağınız bastığı anda orada her şey değişir." diye konuştu.

Derneğin başkanı Önder Kuruyar da Vali Canalp'in Edirne ve ilçelere bağlı köyleri ziyaret ederek, köylüyle birebir görüştüğünü, bundan vatandaşların çok memnun olduğunu kaydetti.

Ziyarette, Uzunköprü Kaymakamı Hakan Yavuz Erdoğan da yer aldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, göreve başladığından bu yana Edirne ve ilçelerindeki 254 köyü ziyaret ederek, sorun ve talepleri dinledi. Talepleri tek tek not alan Canalp, köylerdeki eksiklerin tamamlanması için kurum müdürlerine talimat verdi.

Kaynak: AA